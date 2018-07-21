МПК Северного флота «Онега» в рамках плановой боевой учебы выполнил комплекс боевых упражнений в Белом море

Экипаж малого противолодочного корабля «Онега» отработал действия одиночного корабля по предназначению в морских полигонах Северного флота в Белом море.

В ходе проведения артиллерийских стрельб расчеты батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение морских и воздушных целей с различных дистанций, высот и направлений.

Экипаж МПК «Онега» также отработал организацию боевого применения оружия, использования технических средств и средств радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника.

После выполнения артиллерийских стрельб моряки-противолодочники Беломорской военно-морской базы Северного флота форсировали условное минное заграждение с проведением зачётной стрельбы по плавающей мине комплексом АК-630. Также экипаж выполнил практическое бомбометание из реактивной бомбомётной установки РБУ-6000 и отработал комплекс мероприятий по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, включавший в себя практическое гранатометание и стрельбу из стационарных и ручных гранатомётов.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для охраны водного района пунктов базирования сил флота, поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.