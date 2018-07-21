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В Армении стартовал чемпионат «Дружбы» по практической стрельбе
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В Армении стартовал чемпионат «Дружбы» по практической стрельбе 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие состязаются в уничтожении мишеней из различных типов стрелкового оружия пистолета Макарова, автомата и пулемета Калашникова с различных положений в движении и с места.
На высокогорном полигоне «Камхуд» российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения занятий по огневой подготовке стартовал чемпионат «Дружбы» по практической стрельбе из стрелкового оружия среди военнослужащих соединения и минобороны Армении.
Военнослужащие состязаются в уничтожении мишеней из различных типов стрелкового оружия пистолета Макарова, автомата и пулемета Калашникова с различных положений, в движении и с места.
Особое внимание уделяется вопросам баллистических условий ведения точного и меткого огня при повышенных температурных режимах окружающей среды, достигающей более 40 градусов Цельсия в условиях высокогорья.
Завершится чемпионат «Дружбы» сдачей военнослужащими двух стран комплексных упражнений, включающих в себя сдачу нормативов по разборке и сборке оружия, снаряжения магазинов различными типами боеприпасов, а также по тактико-специальной и огневой подготовке в практических действиях на поле боя.
«Практическая стрельба, один из военно-прикладного вида спорта позволит усовершенствовать систему стрелковой подготовки военнослужащих. Данная методика имеет практическую направленность при оценке реакции спортсменов и правильного их мышления при выборе и поражении наиболее важных целей, выборе необходимого типа оружия, положения для стрельбы и перемещения в ходе выполнения упражнения», — рассказал командир российской военной базы полковник Владимир Елканов.
В полевом чемпионате по практической стрельбе среди участников двух стран в Закавказье, направленных на совершенствование стрелковой подготовки и развития духа состязательности принимают участие около 100 военнослужащих.
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