В Армении стартовал чемпионат «Дружбы» по практической стрельбе

Военнослужащие состязаются в уничтожении мишеней из различных типов стрелкового оружия пистолета Макарова, автомата и пулемета Калашникова с различных положений в движении и с места.

На высокогорном полигоне «Камхуд» российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении , в рамках проведения занятий по огневой подготовке стартовал чемпионат «Дружбы» по практической стрельбе из стрелкового оружия среди военнослужащих соединения и минобороны Армении.

Военнослужащие состязаются в уничтожении мишеней из различных типов стрелкового оружия пистолета Макарова, автомата и пулемета Калашникова с различных положений, в движении и с места.

Особое внимание уделяется вопросам баллистических условий ведения точного и меткого огня при повышенных температурных режимах окружающей среды, достигающей более 40 градусов Цельсия в условиях высокогорья.

Завершится чемпионат «Дружбы» сдачей военнослужащими двух стран комплексных упражнений, включающих в себя сдачу нормативов по разборке и сборке оружия, снаряжения магазинов различными типами боеприпасов, а также по тактико-специальной и огневой подготовке в практических действиях на поле боя.

«Практическая стрельба, один из военно-прикладного вида спорта позволит усовершенствовать систему стрелковой подготовки военнослужащих. Данная методика имеет практическую направленность при оценке реакции спортсменов и правильного их мышления при выборе и поражении наиболее важных целей, выборе необходимого типа оружия, положения для стрельбы и перемещения в ходе выполнения упражнения», — рассказал командир российской военной базы полковник Владимир Елканов.

В полевом чемпионате по практической стрельбе среди участников двух стран в Закавказье, направленных на совершенствование стрелковой подготовки и развития духа состязательности принимают участие около 100 военнослужащих.