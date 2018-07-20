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Двигатели «Кузнецова» вывели на орбиту грузовой корабль «Прогресс-09»
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Двигатели «Кузнецова» вывели на орбиту грузовой корабль «Прогресс-09» 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Фото: Роскосмос
Серийные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации — ПАО «Кузнецов», обеспечили седьмой в текущем году старт ракеты-носителя типа «Союз».
Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-09» состоялся 10 июля в 00:51 часов по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на первой и второй ступенях носителя, отработали штатно.
Сближение транспортного корабля со станцией и причаливание к стыковочному отсеку «Пирс» российского сегмента Международной космической станции планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в ЦУП, а также российских космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева.
Это уже второй грузовой транспортный корабль, который вывели на орбиту двигатели серийного производства ПАО «Кузнецов» в этом году. Всего же в текущем году проведено семь запусков ракет-носителей типа «Союз» с двигателями РД-107А/РД-108А с четырех космодромов — Байконур, Восточный, Плесецк, Куру.
Корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, воду, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.
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