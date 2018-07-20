«Вертолеты России» передали Лаосу партию отремонтированных Ми-17

Холдинг «Вертолеты России» завершил выполнение первого сервисного контракта в интересах Министерства обороны Лаоса , в ходе торжественной церемонии передав заказчику партию из четырех вертолетов Ми-17. Машины были отремонтированы выездной бригадой специалистов холдинга.

Церемония передачи прошла на авиационной базе в городе Вьентьян . Отремонтированные Ми-17 осмотрели заместитель министра обороны Лаоса и начальник генерального штаба . В ходе торжественного мероприятия экипаж ВВС Лаоса выполнил показательный полет на отремонтированной машине, рассказали в пресс-службе «Вертолетов России».

«Холдинг всегда готов предложить максимально комфортные условия для своих заказчиков, как в части поставок вертолетной техники, так и в предоставлении услуг послепродажного обслуживания. По запросу лаосской стороны мы подготовили предложение по ремонту еще одной партии вертолетов типа Ми-17. Надеюсь, решение будет принято в ближайшее время», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский

В завершение мероприятия стороны провели переговоры по вопросам поставок новой вертолетной техники и продолжению сотрудничества в области сервисного обслуживания ранее поставленных вертолетов.

Авиационный парк Лаоса включает в себя более 20 гражданских и военных вертолетов производства предприятий российского холдинга. Помимо машин типа Ми-8/17 в стране эксплуатируются средние многоцелевые вертолеты Ка-32Т.