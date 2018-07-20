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«Вертолеты России» передали Лаосу партию отремонтированных Ми-17
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«Вертолеты России» передали Лаосу партию отремонтированных Ми-17 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Холдинг «Вертолеты России» завершил выполнение первого сервисного контракта в интересах Министерства обороны Лаоса, в ходе торжественной церемонии передав заказчику партию из четырех вертолетов Ми-17. Машины были отремонтированы выездной бригадой специалистов холдинга.
Церемония передачи прошла на авиационной базе в городе Вьентьян. Отремонтированные Ми-17 осмотрели заместитель министра обороны Лаоса и начальник генерального штаба. В ходе торжественного мероприятия экипаж ВВС Лаоса выполнил показательный полет на отремонтированной машине, рассказали в пресс-службе «Вертолетов России».
«Холдинг всегда готов предложить максимально комфортные условия для своих заказчиков, как в части поставок вертолетной техники, так и в предоставлении услуг послепродажного обслуживания. По запросу лаосской стороны мы подготовили предложение по ремонту еще одной партии вертолетов типа Ми-17. Надеюсь, решение будет принято в ближайшее время», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
В завершение мероприятия стороны провели переговоры по вопросам поставок новой вертолетной техники и продолжению сотрудничества в области сервисного обслуживания ранее поставленных вертолетов.
Авиационный парк Лаоса включает в себя более 20 гражданских и военных вертолетов производства предприятий российского холдинга. Помимо машин типа Ми-8/17 в стране эксплуатируются средние многоцелевые вертолеты Ка-32Т.
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