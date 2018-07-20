В Военной академии МТО завершился отбор кандидатов на обучение

Начиная со следующей недели в течение месяца будущим специалистам материально-технического обеспечения предстоит пройти курс общевойсковой подготовки.

В Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва, её институтах и филиалах завершился отбор кандидатов на обучение по программам высшего и среднего образования.

Вступительные испытания для кандидатов, поступающих в академию, Военный институт (инженерно-технический) и Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) проходили на базе обеспечения учебного процесса в п. Приветнинское ( Ленинградская обл. ). Абитуриенты прошли несколько видов вступительных испытаний включающие в себя медицинскую комиссию, сдачу нормативов по физической подготовке и психологическое тестирование.

Также, в текущем году в Вольский институт материального обеспечения будут зачислены более 300 кандидатов на обучение по программам высшего образования, из них 24 девушки, преодолевшие серьёзный конкурсный отбор.

Перед началом итогового заседания приемной комиссии начальник академии генерал-лейтенант Андрей Викторович Топоров отметил, что по сравнению с предыдущим годом уровень подготовки абитуриентов значительно вырос. Кроме того, увеличилось число абитуриентов — выпускников довузовских учебных заведений Министерства обороны РФ

Начиная со следующей недели в течение месяца будущим специалистам материально-технического обеспечения предстоит пройти курс общевойсковой подготовки, а торжественная церемония приведения их к Военной присяге пройдет 25 августа на базе обеспечения учебного процесса в п. Приветнинское.