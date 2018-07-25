В Севастополе проведена общая тренировка военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ

Были отработаны самые сложные эпизоды, в которых задействованы корабельная, береговая и авиационные компоненты, проверен хронометраж развертывания сил для демонстрации боевых возможностей техники и вооружения.

В Севастопольской бухте экипажи кораблей, личный состав морской пехоты, армейского корпуса, экипажи морской авиации Черноморского флота, лётчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели вторую тренировку по отработке эпизодов военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации

Были отработаны самые сложные эпизоды, в которых задействованы корабельная, береговая и авиационные компоненты, проверен хронометраж развертывания сил для демонстрации боевых возможностей, оценена необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности зрителей в ходе проведения праздничных мероприятий.

В частности, одним из отрабатываемых эпизодов стал совместный эпизод действий морской пехоты Черноморского флота и экипажа большого десантного корабля (БДК) «Азов».

Механики-водители на БТР-82А выполнили десантирование на воду боевых машин из твиндека БДК с дальнейшим плаванием, перестроением на плаву и ведением огня из крупнокалиберного пулемёта в движении.

Общее руководство тренировкой осуществляет командующий военно-морским парадом в Севастополе командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олег Криворог

Завершатся тренировки в Севастопольской бухте проведением генеральной репетиции, которая состоится 26 июля 2018 года.