Морская стрекоза: чем удивят вертолетчики ЧФ на параде в Севастополе

Экипаж вертолета Ка-27 отрепетировал «спасение пострадавшего» перед парадом ВМФ.

Экипажи вертолетов Черноморского флота приняли участие в репетиции парада ко Дню ВМФ в Севастополе . Им предстоит удивить зрителей демонстрацией возможностей винтокрылой машины по спасению людей, терпящих бедствие.

Фельдшер закрепляется на тросе и спускается к пострадавшему. Высота над морем — всего 30 метров. Потом медика также поднимают обратно.

В этот момент успех спасательной спецоперации наполовину зависит от пилота. Машина должна быть почти неподвижна.