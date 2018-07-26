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Морская стрекоза: чем удивят вертолетчики ЧФ на параде в Севастополе
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Морская стрекоза: чем удивят вертолетчики ЧФ на параде в Севастополе 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж вертолета Ка-27 отрепетировал «спасение пострадавшего» перед парадом ВМФ.
Экипажи вертолетов Черноморского флота приняли участие в репетиции парада ко Дню ВМФ в Севастополе. Им предстоит удивить зрителей демонстрацией возможностей винтокрылой машины по спасению людей, терпящих бедствие.
Фельдшер закрепляется на тросе и спускается к пострадавшему. Высота над морем — всего 30 метров. Потом медика также поднимают обратно.
В этот момент успех спасательной спецоперации наполовину зависит от пилота. Машина должна быть почти неподвижна.
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