Буи на службе Украины: ВСУ испытали новую разведывательную систему

Созданием системы гидроакустических буев занимался Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов, входящий в ГК «Укроборонпром»

На Украине заявили об успешном завершении испытаний новейшей гидроакустической системы «Ятрань». Новинка украинской оборонки представляет из себя несколько специальных гидроакустических буев, оснащаемых сенсорами и центром обработки информации. Предполагается, что находясь в воде система будет анализировать местоположение кораблей и подводных лодок вероятного противника и выдавать их координаты надводным и береговым силам.

Работать акустические буи должны в пассивном режиме, что делает их незаметными. Система «Ятрань», по заявлениям ее создателей, должна повысить обороноспособность Украины в разы. В оборонном ведомстве Украины отчитались, что во время международных учений Sea Breeze 2018 сбрасывали буи с вертолета в Черное море. При этом, условия испытаний назвали максимально приближенным к боевым.

Сейчас решается вопрос о проведении государственных испытаний, по итогам которых будет принято решение о серийном производстве оборонительной системы.