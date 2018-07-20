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ВДВ получили новые модули планирования и разведки
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ВДВ получили новые десантируемые модули планирования и разведки 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Воздушно-десантные войска получили новые модули планирования, разведки и управления, сообщил командир 5-го гвардейского зенитно-ракетного полка 98-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии полковник Валерий Петраш.
"В июне для оснащения 5-го гвардейского зенитно-ракетного полка 98-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии поступили три модуля планирования и четыре модуля разведки и управления", — сказал он в ходе единого дня военной приемки.
Петраш пояснил, что новая техника позволяет полностью автоматизировать систему управления огнем — от начальника противовоздушной обороны соединения до стрелка-зенитчика. "Применение новой системы управления значительно снижает время от постановки задач до огневого воздействия по цели. Данные изделия способны десантироваться из самолетов военно-транспортной авиации и преодолевать водные преграды", — сказал офицер.
Характеристики и возможности новых модулей разведки и управления были полностью подтверждены на учениях, добавил Петраш. "Полученная техника принята и закреплена за личным составом полка" — заключил он.
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