С молодым пополнением танковых подразделений российской военной базы в Армении начались занятия по легководолазной подготовке

В течение месяца военнослужащие будут выполнять погружения под воду, продувку индивидуальных средств защиты ИП-5, перемещение под водой, перенос трака танка, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка.

С молодым пополнением танковых подразделений российской военной базы в Армении начались занятия по легководолазной подготовке.

Тренировки проводятся в комплексе по легководолазной подготовке на полигоне Алагяз, представляющем собой бассейн площадью более 200 кв. метров и глубиной более пяти метров, оборудованном лестницами, специальными дорожками с разметками и тросами для перемещения под водой, а также крюками, имитирующими корму затонувшего танка.

В преддверии практических занятий танкисты изучили порядок действий при погружении под воду с применением специального легководолазного комплекта, требования безопасности, порядок действий в различных ситуациях под водой, способы и правила подводной эвакуации и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

В течение месяца военнослужащие будут выполнять погружения под воду, продувку индивидуальных средств защиты ИП-5, перемещение под водой, перенос трака танка, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка.

Особенность мероприятия — отработка алгоритма действий в случае кислородного голодания, поражения взрывной волной и преодоление психологического барьера в закрытом пространстве под водой.

К практическим занятиям по легководолазной подготовке в Закавказье привлечены более 100 военнослужащих российской военной базы.