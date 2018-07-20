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С молодым пополнением танковых подразделений российской военной базы в Армении начались занятия по легководолазной подготовке
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С молодым пополнением танковых подразделений российской военной базы в Армении начались занятия по легководолазной подготовке 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение месяца военнослужащие будут выполнять погружения под воду, продувку индивидуальных средств защиты ИП-5, перемещение под водой, перенос трака танка, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка.
С молодым пополнением танковых подразделений российской военной базы в Армении начались занятия по легководолазной подготовке.
Тренировки проводятся в комплексе по легководолазной подготовке на полигоне Алагяз, представляющем собой бассейн площадью более 200 кв. метров и глубиной более пяти метров, оборудованном лестницами, специальными дорожками с разметками и тросами для перемещения под водой, а также крюками, имитирующими корму затонувшего танка.
В преддверии практических занятий танкисты изучили порядок действий при погружении под воду с применением специального легководолазного комплекта, требования безопасности, порядок действий в различных ситуациях под водой, способы и правила подводной эвакуации и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
В течение месяца военнослужащие будут выполнять погружения под воду, продувку индивидуальных средств защиты ИП-5, перемещение под водой, перенос трака танка, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка.
Особенность мероприятия — отработка алгоритма действий в случае кислородного голодания, поражения взрывной волной и преодоление психологического барьера в закрытом пространстве под водой.
К практическим занятиям по легководолазной подготовке в Закавказье привлечены более 100 военнослужащих российской военной базы.
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