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Арзамасский завод модернизировал БТР-82А для Вооруженных сил РФ
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Арзамасский завод модернизировал БТР-82А для Вооруженных сил РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Арзамасский машиностроительный завод изготовил и отгрузил в войска 60 модернизированных бронетранспортеров БТР-82А. Об этом в ходе единого дня военной приемки сообщил генеральный директор предприятия Александр Красовицкий.
"Во втором квартале 2018 года предприятием изготовлены, приняты военным представительством и поставлены в войсковые части 60 единиц бронетранспортеров", — сказал он.
По словам Красовицкого, «исходя из опыта боевого применения, в конструкции изделий повышена надежность сцепления и карданной передачи, увеличена защита вооружения и улучшена работа системы очистки воздуха силовой установки при эксплуатации в условиях повышенной запыленности».
Он отметил, что завод досрочно выполнил свои обязательства в рамках государственного оборонного заказа 2018 года.
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