Впервые День ВМФ в Севастополе начнется с выстрела из 200-летней пушки

СЕВАСТОПОЛЬ , 20 июля. / ТАСС /. Празднование Дня Военно-морского флота России в Севастополе впервые откроет холостой выстрел из корабельного орудия XIX века. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

"Впервые в Севастополе торжественные мероприятия в честь ВМФ откроет холостой выстрел из 36-футнового корабельного орудия, изготовленного в XIX веке", — отметил офицер пресс-службы, уточнив, что возраст пушки около 200 лет.

Орудие установят напротив символа города — памятника затопленным кораблям, выстрел будет произведен боевым расчетом комендоров (матрос-артиллерист в российском императорском ифлоте), которые будут одеты в военную форму того времени.

Старинное орудие было восстановлено специалистам флотского завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения.

Как сообщалось ранее, 29 июля в мероприятиях в День Военно-морского флота в Севастополе примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, пять вспомогательных судов, 20 летательных аппаратов и более 30 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота. Зрители увидят в парадном строю ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Сметливый», новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек».

После морского парада в ходе военно-спортивного праздника будут показаны 18 эпизодов действий флота, которые продемонстрируют его возможности при выполнении задач по предназначению (элементы боевой подготовки тральщиков, морского артиллерийского боя, высадки десанта и освобождения судна, захваченного террористами).