На дне Баренцева моря установили православный крест в память о погибших в 1940 году на подлодке «Декабрист»

В Баренцевом море установили мемориальную доску на корпусе подводной лодки Д-1 «Декабрист», затонувшей в 1940 году при невыясненных обстоятельствах. Инициатором и исполнителем установки памятного знака выступил Северный флот.

"В непосредственной близости от корпуса лодки на дне Баренцева моря также был установлен православный крест", — цитирует

"Интерфакс-Религия"

пресс-службу флота 20 июля.

Моряки Северного флота во главе с командующим — адмиралом Николаем Евменовым — почтили память экипажа на борту многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус».

"Декабрист" — первая подводная лодка советской постройки. Она была заложена 5 марта 1927 года на Балтийском заводе . В 1938 году лодка провела в море 120 суток, пройдя более 10 тысяч морских миль, из них 1,2 тысяч — в подводном положении, это стало рекордным показателем для того времени. В ходе советско-финляндской войны «Декабрист» совершил два боевых похода.

Подлодка погибла 13 ноября 1940 года при невыясненных обстоятельствах во время выполнения задач боевой подготовки. В дальнейшем предпринимались неоднократные попытки найти точное место гибели подлодки. В результате обследования с использованием глубоководных аппаратов затонувший объект был найден в Мотовском заливе Баренцева моря на глубине 250 метров.

Отметим, на дне Баренцева моря уже установлен православный крест в память о погибших на подводной лодке

"Курск", которая затонула в 2000 году. Как сообщало