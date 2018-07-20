Оружие Апокалипсиса: западные СМИ оценили новейшие российские вооружения

19 июля Министерство обороны РФ опубликовало кадры, демонстрирующие новейшие образцы вооружений. До этого Западные СМИ относились к заявлениям о наличии новейшего оружия с недоверием. Сейчас же от скепсиса не осталось и следа.

Оружие, которое представил Президент России в послании Федеральному собранию, с самого начала вызывало неподдельный интерес со стороны Запада. Гадали СМИ о характеристиках нового вооружения, и когда оно заступит на боевое дежурство.

В середине июля Минобороны опубликовало кадры, демонстрирующие те самые вооружения. « Россия опубликовала беспрецедентные видео испытаний своих шести новейших вооружений» — с таким заголовком вышел развернутый материал издания The Drive об этих испытаниях. Кремль смог доказать, что все разработки обрели свои прототипы, которые действительно могут вскоре заступить на боевое дежурство, уверен автор статьи.

CNN. Россия продемонстрировала свое супер-оружие — уверены сразу несколько изданий, таких как Huffpost, Reuters

Россия протестировала свое непобедимое оружие — именно так описали журналисты The Mirror и Breitbart. Нет сомнений в том, что Путин не блефует, и Россия действительно освоила технологию разработки гиперзвукового оружия.

«Его действительно невозможно будет перехватить. Эта ракета неуязвима», — уверен автор статьи в Breitbart.

Российский «Буревесник», по мнению автора The Mirror, способен менять траекторию и находиться в воздухе неограниченное количество времени.

«Это оружие Апокалипсиса», — заключает журналист.

Россия делает Западу предупреждение, демонстрируя шесть новейших видов вооружений — уверены журналисты Еxpress. После развала Советского союза страна была отброшена назад в разработках, а теперь мы видим, что она возродилась, пишет автор статьи.

Россия демонстрирует технологии, обгоняющие время — с таким заголовком опубликовало материал издание Daily mail. Их журналисты солидарны со своими коллегами из Еxpress.

«Эти видео призваны показать, что Россия, которая стала буквально банкротом после распада Союза, теперь вернулась на мировую арену», — уверен автор.

Мы увидели будущий арсенал России — так озаглавили материал журналисты издания News.com.

19 июля Министерство обороны РФ опубликовало кадры, демонстрирующие новейшие образцы вооружений.