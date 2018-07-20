Завод Петра Порошенко «Кузница на Рыбальском». Справка

Основной вид деятельности: судостроение, выпуск вооружений и боеприпасов, машиностроение, литейное производство.

О точной дате открытия предприятия спорят. Считается, что машиностроительный и чугунолитейный завод возник в 1862 году, хотя имеются документы, где называются 1855-й и 1858 года.

С 1895 году завод — в собственности акционерного общества «Южнорусский машиностроительный завод»

Рабочие завода участвовали в январском восстании 1918 года против Центральной рады.

В марте 1919 года завод был национализирован. Постановлением Совета Обороны Украины № 290 от 24 июня 1919 г. предприятие официально именовалась Первая Киевская советская верфь, на неё возлагались задачи по своевременному обеспечению кораблями Днепровской флотилии.

В 1924 году в соответствии с Постановлением Киевского губернского исполкома «Южнорусский машиностроительный завод» был переименован в завод «Ленинская кузница».

В начале 1930-х годов завод строил мониторы для Днепровской военной флотилии, летом 1941 года на заводе был освоен ремонт пулемётов, артиллерийских орудий и другого вооружения для Красной армии.

В период немецкой оккупации на заводе действовали подпольная диверсионная группа.

После освобождения Киева в 1943 году началось восстановление завода, которое было полностью завершено в 1950 году.

В 50-е гг. завод освоил производство среднетоннажных морских рыбопромысловых судов, многоковшовых землечерпалок и иных земснарядов, производство судовых машин и котлов, оборудования для химической промышленности.

На момент распада СССР на заводе работало свыше 6000 работников.

В 1995 году завод был приватизирован и преобразован в открытое акционерное общество.

В 1991-2002 гг. на заводе был построен и 15 марта 2002 спущен на воду и введён в состав ВМС Украины корвет «Тернополь». В дальнейшем строились бронекатера по заказу Минобороны Украины.

К началу августа 2015 года численность работников предприятия составляла 350 человек.