Минобороны показало видео пуска модернизированной ракеты системы ПРО

Оглушительный звук старта и противоракета стремительно набирает высоту. Вскоре после первичного анализа данных объективного контроля на командный пункт приходит доклад: пуск прошёл в штатном режиме, расчёт противоракетного комплекса со своей задачей справился.

Ещё несколько минут после пуска в небе висит шлейф дыма, но задача выполнена. Скорость новой российской противоракеты — 4 километра в секунду — это на порядок превышает скорость звука. В вопросах противоракетной обороны значение имеют даже доли секунды. Таковы современные реалии.

К этим испытаниям наши военные готовились очень тщательно, как и инженеры, и конструкторы, которые создавали этот комплекс. Процесс подготовки — долгий и очень трудоёмкий. Климатические условия специально выбраны очень тяжёлые — под солнцем казахстанской степи металл просто раскаляется. Но техника выдержала. Уникальность этого пуска в том, что разработчики задали такой комплекс параметров полёта, который позволял испытать образец на максимальных режимах.

"Сегодня в мире не существует ракет данного класса и предназначения, способных выполнить подобную программу. В реальной обстановке это будет означать, что боеголовку противника постигнет гарантированное уничтожение на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта", — пишет газета Красная звезда".

Успех испытаний убедил всех, кто работал над новым противоракетным комплексом, что он готов к серийному производству. Инженеры, которые тоже присутствовали на полигоне, отмечают, что вся электроника и элементная база — полностью отечественного производства.