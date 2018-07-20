Setl Group — попечитель установки памятного знака «Триумф Российского флота» в Кронштадте

В День военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля, в центре Кронштадта будет торжественно открыт памятный знак «Триумф Российского флота».

Его установка приурочена сразу к нескольким значимым датам в российской истории: 330 лет со дня находки ботика «Святой Николай» юным Петром I, 295 лет со дня закладки крепости Кронштадт и со дня проведения первого морского парада с участием ботика.

Бронзовый знак выполнен в классических прямоугольных формах и декорирован элементами военной геральдики и гербом Кронштадта. Главный фасад представляет собой монументальное панно «Триумф Российского флота» работы народного художника В. И. Нестеренко, выполненное в технике мозаики. На панно изображен первый морской парад в Кронштадте, проведенный в честь создания российского флота.