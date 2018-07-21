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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Максакова в короткой юбке вызвала фурор

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в субботу.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Алеппо — один. Турецкой частью представительства случаев стрельбы зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. За сутки медицинскую помощь получили 13 человек.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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