Сенатор Куликов: ВМС Украины нужно провести внеочередную медкомиссию состава

Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда в последнее время читаешь публичные выступления отдельных украинских военных, просто дух захватывает: то они канаву предлагают срочно выкопать, то конвои формировать и их проводку осуществлять, то противодесантную оборону всего побережья Азовского моря немедленно обустроить. Хочется эффективную меру посоветовать — внеочередную медкомиссию провести. И более реально, и для здоровья полезно, и лечение, вероятно, можно начать на ранней стадии», — цитирует агентство слова Куликова.

Сенатор, который ранее командовал флагманом Черноморского флота — крейсером «Москва», занимал должность заместителя командующего ЧФ РФ , напомнил о сомнительном послужном списке украинского военного, заявившего о такой инициативе.

«"…системные недостатки в выполнении служебных обязанностей, а также низкий авторитет среди служебного состава" — это причины его увольнения, строчки приказа, сформулированные на Украине — что тут добавишь», — сказал Куликов.