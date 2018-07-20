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Сенатор Куликов: ВМС Украины нужно провести внеочередную медкомиссию состава
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Сенатор Куликов: ВМС Украины нужно провести внеочередную медкомиссию состава 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает РИА Новости.
«Когда в последнее время читаешь публичные выступления отдельных украинских военных, просто дух захватывает: то они канаву предлагают срочно выкопать, то конвои формировать и их проводку осуществлять, то противодесантную оборону всего побережья Азовского моря немедленно обустроить. Хочется эффективную меру посоветовать — внеочередную медкомиссию провести. И более реально, и для здоровья полезно, и лечение, вероятно, можно начать на ранней стадии», — цитирует агентство слова Куликова.
Сенатор, который ранее командовал флагманом Черноморского флота — крейсером «Москва», занимал должность заместителя командующего ЧФ РФ, напомнил о сомнительном послужном списке украинского военного, заявившего о такой инициативе.
«"…системные недостатки в выполнении служебных обязанностей, а также низкий авторитет среди служебного состава" — это причины его увольнения, строчки приказа, сформулированные на Украине — что тут добавишь», — сказал Куликов.
Ранее бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире «Громадского радио» заявил о необходимости минирования Азовского моря. По его словам, проложенные по Азовскому морю «взрывные и неразрывные ограждения» позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта. Чтобы украинские гражданские суда не подорвались на таких заграждениях, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.
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