На Тихоокеанском флоте прошла первая общая репетиция военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ

К отработке практических мероприятий в водной акватории привлекалось более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также порядка 15 единиц боевой техники.

Сегодня в акватории Амурского залива прошла первая общая тренировка военно-спортивного праздника, посвященного Дню Военно-Морского Флота России , в ходе которой были отработаны 10 эпизодов, которые тихоокеанцы представят вниманию гостей праздника 29 июля.

В тренировке на водной станции ТОФ так же были задействованы артисты драматического театра Тихоокеанского флота, ансамбля песни и пляски ТОФ, музыканты сводного военного оркестра Владивостокского гарнизона и творческие коллективы флота. В ходе тренировки все её участники действовали по единому сценарию в рамках отведенного для каждого эпизода хронометража.

В отработке практических мероприятий на водной акватории привлекалось более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также порядка 15 единиц боевой техники.