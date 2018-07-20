Вдоль границ России вели разведку 25 летательных аппаратов

Отмечается, что нарушений воздушного пространства не было допущено.

Кроме того, дежурные ПВО РФ за этот период двенадцать раз поднимались на перехват, а также для сопровождения иностранных самолетов-разведчиков.

Также в инфографике одна из рубрик касается восстановлению мирной жизни в Сирии . Из данных следует, что медицинская помощь оказана более 150 сирийцам. В республику доставлено более 19 тонн медикаментов и продовольствия.

В свои дома из лагерей для беженцев вернулись 72600 мирных жителей. Проведено шесть гуманитарных акций.