Вдоль границ России вели разведку 25 летательных аппаратов 

Отмечается, что нарушений воздушного пространства не было допущено.
За неделю вдоль границ Российской Федерации вели разведку 25 летательных аппаратов. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная Министерством обороны РФ. Отмечается, что нарушений воздушного пространства не было допущено.
Кроме того, дежурные ПВО РФ за этот период двенадцать раз поднимались на перехват, а также для сопровождения иностранных самолетов-разведчиков.
Также в инфографике одна из рубрик касается восстановлению мирной жизни в Сирии. Из данных следует, что медицинская помощь оказана более 150 сирийцам. В республику доставлено более 19 тонн медикаментов и продовольствия.
В свои дома из лагерей для беженцев вернулись 72600 мирных жителей. Проведено шесть гуманитарных акций.