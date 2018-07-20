Опыт реальной войны: командующий ЗВО провел масштабный сбор командиров

К сбору привлечены командующие общевойсковыми и танковой армией, Балтийским флотом, объединением ВВС и ПВО, командиры соединений и воинских частей, в том числе командиры береговых частей флота, авиационных дивизий и полков.

На полигоне в Нижегородской области стартовал масштабный сбор с руководящим составом округа под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова.

К сбору привлекли командующих общевойсковыми и танковой армией, Балтийским флотом, объединением ВВС и ПВО, командиров соединений и воинских частей, в том числе командиров береговых частей флота, авиационных дивизий и полков.

В ходе сбора офицерам довели новые принципы и методики подготовки и проведения мероприятий боевой и оперативной подготовки, а также вопросы организации повседневной жизнедеятельности личного состава соединений и воинских частей округа.

Основной упор сделан на внедрении в занятия по боевой подготовке опыта, полученного военными советниками в Сирийской Арабской Республике. Так, участникам сбора продемонстрировали особенности ведения наступления в населенном пункте, в том числе его безбоевое овладение, изучение подступов и захват отдельных зданий, вариант оборудования взводного опорного пункта с применением новых антитеррористических инженерных заграждений, например, таких как противодиверсионные проволоки различного назначения, замаскированные рвы с ловушками, минные шлагбаумы и т.д.

Сбор завершился демонстрацией применения разведывательно-ударного контура с задействованием авиационных, танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также новых способов ведения боевых действий и огневого поражения противника.