Уникальную подводную лодку восстановят для музея

Подводная лодка Б-396 «Новосибирский комсомолец» преобразится уже в ближайшее время. «ВМ» узнала подробности проекта реставрации уникального музейного экспоната парка «Северное Тушино».

Подлодку Б-396 построили в 1980 году на заводе в Нижнем Новгороде. Год спустя ее зачислили в 4-ю эскадру Северного флота, где она прослужила до 1998 года.

Основной задачей «Новосибирского комсомольца» было патрулирование мирового океана. Эта субмарина ходила не только в районе Баренцева и Норвежского морей, но и в Средиземном море, Атлантическом океане.

В середине 1980-х годов подводная лодка даже побывала около западного побережья Африки.

В 1990-е годы Военно-морской флот переживал не лучшие времена. Многие корабли и вовсе шли на металлолом. Но «Новосибирский комсомолец» этой участи избежал. После списания в 2000 году подлодка была подарена Москве в качестве будущего экспоната Военноморского музея.

Научный сотрудник Музея истории Военно-морского флота в парке «Северное Тушино» Сергей Антонов показывает неровности на поверхности плавучего экспоната.

— Такое особое резиновое покрытие подводных лодок поглощает излучение, исходящее от гидролокаторов противника. И обнаружить субмарину оказывается весьма сложно.

Чтобы восстановить первозданный вид бывшего военного судна, сотрудники музея планируют пригласить специалистов из Северодвинска Санкт-Петербурга . Работы также проведут во внутренних корпусах — обновят электрические сети и внутренние инженерные коммуникации.

Точный пробег и маршрут подводной лодки засекречены до сих пор, как, впрочем, и история наименований. По мнению историка, Б-396 может быть не единственным номером этой подводной лодки.

— На подобные военные хитрости с присвоением других номеров шли часто. Это делали, чтобы «устрашить» противника — был 396, а стал, например, 400. Таким образом складывалось впечатление, что боевых единиц больше, чем было на вооружении на самом деле.

Второе имя лодка получила в 1984 году, тогда было принято брать над лодками шефство и называть в честь именитых судов.