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В Саратовской области прошли учения с залповой двойной стрельбой из «Солнцепёка»
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В Саратовской области прошли учения с залповой двойной стрельбой из «Солнцепёка» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ТОС-1А может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении на расстояние от 400 метров до 6 тыс. метров.
На полигоне Шиханы в Саратовской области прошли учения соединения войск радиационной, химической и биологической защиты, на которых расчеты тяжёлых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк» выполнили залповую стрельбу, при этом каждая машина выпускала по два снаряда одновременно.
По замыслу учений, огнеметчикам соединения РХБЗ нужно было уничтожить более 500 боевиков, засевших в подземных сооружениях и планировавших наступление на населенный пункт. Противник был уничтожен 24-мя термоборическими снарядами с расстояния более 3 км.
Расчеты, выполнявшие задачу, получили высокую оценку от начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил РФ генерал-майора Игоря Кириллова, который контролировал практические действия.
«Тяжёлые огнеметы каждый раз доказывают свою эффективность, это лучшие машины в своем назначении. Они будут и дальше модифицироваться, будет увеличена дальность стрельбы, в скором времени появятся тяжёлые огнеметы на колесной базе» — сказал генерал-майор И. Кириллов.
ТОС-1А создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении на расстояние от 400 метров до 6 тыс. метров.
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