В Саратовской области прошли учения с залповой двойной стрельбой из «Солнцепёка»

ТОС-1А может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении на расстояние от 400 метров до 6 тыс. метров.

На полигоне Шиханы Саратовской области прошли учения соединения войск радиационной, химической и биологической защиты, на которых расчеты тяжёлых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк» выполнили залповую стрельбу, при этом каждая машина выпускала по два снаряда одновременно.

По замыслу учений, огнеметчикам соединения РХБЗ нужно было уничтожить более 500 боевиков, засевших в подземных сооружениях и планировавших наступление на населенный пункт. Противник был уничтожен 24-мя термоборическими снарядами с расстояния более 3 км.

Расчеты, выполнявшие задачу, получили высокую оценку от начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил РФ генерал-майора Игоря Кириллова , который контролировал практические действия.

«Тяжёлые огнеметы каждый раз доказывают свою эффективность, это лучшие машины в своем назначении. Они будут и дальше модифицироваться, будет увеличена дальность стрельбы, в скором времени появятся тяжёлые огнеметы на колесной базе» — сказал генерал-майор И. Кириллов.

ТОС-1А создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении на расстояние от 400 метров до 6 тыс. метров.