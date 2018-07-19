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«Солнцепеки» уничтожили «боевиков» под землей
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«Солнцепеки» уничтожили «боевиков» под землей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили более 500 «боевиков».
Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» выполнили залповую стрельбу на учениях на полигоне Шиханы в Саратовской области. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«По замыслу учений, огнеметчикам соединения РХБЗ нужно было уничтожить более 500 боевиков, засевших в подземных сооружениях и планировавших наступление на населенный пункт. Противник был уничтожен 24-мя термоборическими снарядами с расстояния более трех км», — сообщили в министерстве.
ТОС-1А создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении на расстояние от 400 метров до шести километров.
Ранее ТРК Звезда рассказал, почему ТОС-1А «Солнцепек» не имеет аналогов в мире.
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