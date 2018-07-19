Разведчик «Иван Хурс» за 40 секунд: кто следит за ПРО НАТО

Разведывательный корабль «Иван Хурс» — первый серийный корабль проекта 18280. России идет подготовка к масштабному празднованию дня военно-морского флота. Каждый из оставшихся до этого события дней телеканал «Звезда» будет рассказывать о боевых кораблях, которые составляют гордость ВМФ России. Разведывательный корабль «Иван Хурс» — первый серийный корабль проекта 18280. Он оборудован новейшими комплексами разведки. Его предназначение: радиоразведка, радиоэлектронная борьба, слежение за системой ПРО США Корабль принят в состав ВМФ России 25 июня 2018 года. Корабль водоизмещением 4000 тонн и длиной96 метров — самый большой корабль в своем классе. Он развивает скорость 20 узлов. Главный военно-морской парад России пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ 29 июля. По традиции День российского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.