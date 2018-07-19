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Разведчик «Иван Хурс» за 40 секунд: кто следит за ПРО НАТО
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Разведчик «Иван Хурс» за 40 секунд: кто следит за ПРО НАТО 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Разведывательный корабль «Иван Хурс» — первый серийный корабль проекта 18280.
В России идет подготовка к масштабному празднованию дня военно-морского флота. Каждый из оставшихся до этого события дней телеканал «Звезда» будет рассказывать о боевых кораблях, которые составляют гордость ВМФ России.
Разведывательный корабль «Иван Хурс» — первый серийный корабль проекта 18280. Он оборудован новейшими комплексами разведки.
Его предназначение: радиоразведка, радиоэлектронная борьба, слежение за системой ПРО США.
Корабль принят в состав ВМФ России 25 июня 2018 года. Корабль водоизмещением 4000 тонн и длиной96 метров — самый большой корабль в своем классе. Он развивает скорость 20 узлов.
Главный военно-морской парад России пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ 29 июля. По традиции День российского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
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