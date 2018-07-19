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Во второй тренировке Главного военно-морского парада в Кронштадте примут участие более 10 боевых кораблей
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Во второй тренировке Главного военно-морского парада в Кронштадте примут участие более 10 боевых кораблей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия будут отработаны элементы управления кораблями парадного строя, проверена подготовка специалистов электромеханических боевых частей, радиотехнических боевых частей и штурманских служб.
20 июля с 12:00 до 15:00 в Кронштадте пройдет вторая тренировка Главного военно-морского парада, в ходе которой будут отработаны элементы управления кораблями парадного строя. В мероприятии примут участие более 10 боевых кораблей.
Особое внимание будет уделяться отработке прохождения с заданной скоростью и назначенными интервалами в строю большому противолодочному кораблю «Североморск», большим десантным кораблям «Иван Грен» и «Королёв», дизель-электрической подводной лодке «Владикавказ».
Рабочая группа, включающая в себя представителей Главного командования Военно-Морского Флота России, командования Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы, в ходе тренировки проверит подготовку специалистов электромеханических боевых частей, радиотехнических боевых частей и штурманских служб кораблей. Детально будут отрабатываться элементы управления парадным строем с применением всех средств связи.
Тренировка кораблей на Кронштадтском рейде пройдет под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева.
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