Во второй тренировке Главного военно-морского парада в Кронштадте примут участие более 10 боевых кораблей

В ходе мероприятия будут отработаны элементы управления кораблями парадного строя, проверена подготовка специалистов электромеханических боевых частей, радиотехнических боевых частей и штурманских служб. 20 июля с 12:00 до 15:00 в Кронштадте пройдет вторая тренировка Главного военно-морского парада, в ходе которой будут отработаны элементы управления кораблями парадного строя. В мероприятии примут участие более 10 боевых кораблей. Особое внимание будет уделяться отработке прохождения с заданной скоростью и назначенными интервалами в строю большому противолодочному кораблю «Североморск», большим десантным кораблям «Иван Грен» и «Королёв», дизель-электрической подводной лодке «Владикавказ». Рабочая группа, включающая в себя представителей Главного командования Военно-Морского Флота России , командования Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы, в ходе тренировки проверит подготовку специалистов электромеханических боевых частей, радиотехнических боевых частей и штурманских служб кораблей. Детально будут отрабатываться элементы управления парадным строем с применением всех средств связи. Тренировка кораблей на Кронштадтском рейде пройдет под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева