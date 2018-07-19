Впервые женщины стали членами экипажа атомной подводной лодки ВМС Франции

ПАРИЖ, 19 июля. / ТАСС /. Женщины впервые в истории ВМС Франции пополнили экипаж атомной подводной лодки Le Vigilant. Как сообщает в четверг агентство France Presse, четыре женщины-офицера, в том числе врач и специалист-ядерщик недавно вернулись из 70-дневной миссии по патрулированию вод Мирового океана.

Сейчас в распоряжении французских ВМС находятся четыре атомные подлодки. По крайней мере, одна из них несет боевое дежурство. До недавнего времени единственным соединением ВМС Франции, в рядах которого не могли служить женщины, оставались атомные подводные лодки. В качестве главных причин назывались высокая продолжительность походов и трудности адаптации внутренних помещений субмарины для женщин. «Военно-морскому флоту нужны новобранцы. Сегодня женщины занимают 15% должностей, они наш резерв, и мы хотим продолжать их набор», — подчеркнул капитан Кристиан Хьюэт, командующий четырьмя атомными подводными лодками. Они входят в состав стратегических ядерных сил Французской республики и базируются на полуострове Иль-Лонг, вблизи города-порта Брест.

Экипаж Le Vigilant состоит из 110 человек. Все ее миссии строго засекречены, и о цели очередного задания знает лишь капитан. Единственным способом связи с внешним миром является еженедельная передача сообщений, каждое из которых содержит не более 40 символов, передает France Presse

Четыре женщины-офицера прошли двухгодичную подготовку, прежде чем стать частью экипажа субмарины. «Доказав свою квалификацию, эти женщины заслужили место на борту так же, как и любой другой моряк», — отметил старший помощник командира подлодки Мэтью. Однако, как указывают специалисты, восхождение по карьерной лестнице и последующее получение должности является для женщин-офицеров довольно сложной задачей, поскольку требует выбора между семьей и работой.