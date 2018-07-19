Ещё
Эксперт рассказал о дельфинах на «службе» у Минобороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о дельфинах на «службе» у Минобороны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Министерство обороны РФ приобретает дельфинов не только для того, чтобы сделать их боевыми, но и для обнаружения объектов под водой, рассказал журналистам врио директора Карадагской научной станции Роман Горбунов.
По словам младшего научного сотрудника лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской станции Андрея Артова, Минобороны два года назад провело тендер на отлов пяти дельфинов — черноморских афалин. Он добавил, что в Казачьей бухте в Севастополе находится дельфинарий, используемый ранее и сегодня военными специалистами.
"Военные исследования не всегда связаны с подготовкой боевых дельфинов. Есть исследования, связанные с тем, что у дельфинов сложнейшая система коммуникации, которая позволяет обнаруживать объекты в водной среде. Такие исследования тоже имеют место", — сказал Горбунов на пресс-конференции в Симферополе.
Ученые высказали мнение, что использование дельфинов в боевых целях в нынешних реалиях вряд ли необходимо. По мнению Артова, современные технические системы позволяют выполнять задачи, которые ставились в процессе дрессировки дельфинов в США и СССР в 70-х годах прошлого века. Кроме того, он считает такого рода эксперименты с животными, развитие которых близко к человеческому, неэтичными.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России278
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство107
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе112
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона22
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг17
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение