Эксперт рассказал о дельфинах на «службе» у Минобороны

По словам младшего научного сотрудника лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской станции Андрея Артова, Минобороны два года назад провело тендер на отлов пяти дельфинов — черноморских афалин. Он добавил, что в Казачьей бухте в Севастополе находится дельфинарий, используемый ранее и сегодня военными специалистами.

"Военные исследования не всегда связаны с подготовкой боевых дельфинов. Есть исследования, связанные с тем, что у дельфинов сложнейшая система коммуникации, которая позволяет обнаруживать объекты в водной среде. Такие исследования тоже имеют место", — сказал Горбунов на пресс-конференции в Симферополе.