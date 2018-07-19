Экипаж БДК «Азов» Черноморского флота выполнит артиллерийские стрельбы на военно-спортивном празднике в День ВМФ 

В ходе тренировки на морском полигоне Опук, предшествующей этому событию, моряки вели огонь по береговым целям условного противника, а также парашютным мишеням, имитирующим его десант.
Экипаж большего десантного корабля (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Азов» в полигонах боевой подготовки проводит плановые тренировки эпизода военно-спортивного праздника «Бой за высадку морского десанта».
В районе морского десантного полигона Опук моряки выполнили стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами по береговым целям, которые имитировали долговременные огневые точки противника, затем артиллерийские расчеты в ходе учения по отражению нападения средств воздушного нападения противника поразили сбрасываемые парашютные мишени, а также уничтожили плавающую морскую «мину».
Ранее экипаж БДК на полигоне в бухте Казачья совместно с подразделением морской пехоты провел тактико-специальное занятие по погрузке и высадке техники и десанта на необорудованное побережье.
Данные мероприятия проводятся в соответствии с планом тренировок эпизодов военно-спортивного праздника на День ВМФ, который состоится 29 июля в Севастополе.