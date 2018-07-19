В Минобороны прошло селекторное совещание с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил

В нем приняли участие начальники медицинских служб военных округов и флотов, руководители центральных военно-медицинских учреждений.

В мероприятии участвовали начальники медицинских служб военных округов и флотов, руководители центральных военно-медицинских учреждений.

Открывая совещание, начальник ГВМУ МО РФ акцентировал внимание на вопросах анализа показателей здоровья военнослужащих, соблюдении финансовой дисциплины в подчиненных военно-медицинских организациях, предстоящих масштабных мероприятиях в медицинской службе и др.

Далее с докладом, посвященным анализу показателей заболеваемости и смертности военнослужащих ВС РФ в первом полугодии 2018 года выступил начальник 1 управления — заместитель начальника ГВМУ МО РФ генерал-майор медицинской службы Константин Кувшинов.

Также были подведены итоги работы медицинских служб военных округов.