Ещё
В Минобороны прошло селекторное совещание с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны прошло селекторное совещание с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В нем приняли участие начальники медицинских служб военных округов и флотов, руководители центральных военно-медицинских учреждений.
Начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации (ГВМУ МО РФ) Дмитрий Тришкин провел 18 июля в Национальном центре управления обороной страны селекторное совещание с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил.
В мероприятии участвовали начальники медицинских служб военных округов и флотов, руководители центральных военно-медицинских учреждений.
Открывая совещание, начальник ГВМУ МО РФ акцентировал внимание на вопросах анализа показателей здоровья военнослужащих, соблюдении финансовой дисциплины в подчиненных военно-медицинских организациях, предстоящих масштабных мероприятиях в медицинской службе и др.
Далее с докладом, посвященным анализу показателей заболеваемости и смертности военнослужащих ВС РФ в первом полугодии 2018 года выступил начальник 1 управления — заместитель начальника ГВМУ МО РФ генерал-майор медицинской службы Константин Кувшинов.
Также были подведены итоги работы медицинских служб военных округов.
Заместитель начальника ГВМУ МО РФ генерал-майор медицинской службы Александр Власов посвятил свое выступление вопросам проведения специальной оценки условий труда в подчиненных военно-медицинских организациях.
ТК «Звезда»: последние новости
Военнослужащие Китая прибыли в Муром для участия в международном конкурсе «Открытая вода» Экипаж БДК «Азов» Черноморского флота выполнит артиллерийские стрельбы на военно-спортивном празднике в День ВМФ Сборная команда ВМФ России завершила подготовку к международному конкурсу «Морской десант» и вылетает в Китай для участия соревнованиях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России278
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство107
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе112
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона22
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг17
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение