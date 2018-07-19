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Вертолетчики БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработают посадку на палубу в море на ходу
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Вертолетчики БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработают посадку на палубу в море на ходу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В тренировках задействованы экипажи вертолетов Ка-27.
Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вышел из главной базы в Баренцево море для выполнения ряда задач курса боевой подготовки. В первую очередь экипажу БПК предстоит отработка взаимодействия с палубными летчиками, которым предстоит выполнить посадки на вертолетную площадку корабля.
В тренировках задействованы экипажи вертолетов Ка-27. Как сообщает пресс-служба Северного флота, в течение суток летчики отработают взлеты и посадки на палубу большого противолодочного корабля на ходу. Также они проведут облеты БПК «Вице-адмирал Кулаков» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.
Полеты пройдут по установленному маршруту над акваториями морских полигонов Северного флота в Баренцевом море. В ходе выполнения тренировочных полётов экипажи вертолетов также отработают тактические приемы с использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных лодок.
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» в течение нескольких дней продолжит выполнение плановых боевых упражнений в Баренцевом море. Экипажу предстоит отработать задачи по противовоздушной обороне и выполнить ряд учебных стрельб.
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