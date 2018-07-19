На российской военной базе в Армении началась подготовка военнослужащих по новой методике выживания в горах

На практике военнослужащие выполнят более 100 специальных нормативов по основным дисциплинам боевой подготовки в экстремальных климатических условиях.

На высокогорном полигоне Камхуд российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении началась интенсивная подготовка военнослужащих по контракту по методике выживания в горно-лесистой местности.

На теоретических занятиях, которые проводят офицеры управления по теоретической и практической подготовке, военнослужащие освоят новые руководящие документы, нормы довольствия, тактико-технические характеристики современного вооружения, военной и авиационной техники, стоящей на вооружении соединения.

На практике в дневное и ночное время суток военнослужащие выполнят более 100 специальных нормативов по основным дисциплинам боевой подготовки, а также будут совершенствовать навыки рукопашного и ножевого боя, установки лагеря в незнакомой местности и выживания в экстремальных климатических условиях с применением современной экипировки «Ратник» и подручных средств.

Особенностью курса выживания является то, что военнослужащие оттачивают полученное на занятиях по одиночной подготовке мастерство по новой разработанной методике управления подразделениями в общевойсковом бою, используя опыт применения войск в современных вооруженных конфликтах.

Завершится специальная подготовка военнослужащих совершением марш-броска по пересеченной местности в экипировке со штатным оружием, а также решением тактико-специальных задач в условиях, приближенных боевым.

К тактико-специальным занятиям в горно-лесистой местности в Закавказье привлечены более 200 военнослужащих, причем почти треть из них — представительницы прекрасного пола.