В Китае разработан мощный подводный аппарат с дистанционным управлением

Пекин, 19 июля / Синьхуа / — В Шанхае с производственной линии сошел новый подводный дистанционно управляемый аппарат /ROV/. Это один из самых мощных ROV в мире, сообщила китайская газета «Кэцзи жибао» /"Science and Technology Daily"/.

Новый подводный аппарат весом в пять тонн оснащен двигателем мощностью в 250 лошадиных сил. Он способен погружаться на глубину до 3000 метров и поднимать груз весом до четырех тонн.

Подводное оборудование, произведенное корпорацией Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd, можно использовать в морских поисково-спасательных операциях и подводных строительных работах. -0-