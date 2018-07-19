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В Китае разработан мощный подводный аппарат с дистанционным управлением
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В Китае разработан мощный подводный аппарат с дистанционным управлением 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 19 июля /Синьхуа/ — В Шанхае с производственной линии сошел новый подводный дистанционно управляемый аппарат /ROV/. Это один из самых мощных ROV в мире, сообщила китайская газета «Кэцзи жибао» /"Science and Technology Daily"/.
Новый подводный аппарат весом в пять тонн оснащен двигателем мощностью в 250 лошадиных сил. Он способен погружаться на глубину до 3000 метров и поднимать груз весом до четырех тонн.
Подводное оборудование, произведенное корпорацией Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd, можно использовать в морских поисково-спасательных операциях и подводных строительных работах. -0-
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