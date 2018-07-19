Не блеф, а реальность: что дает России обладание новым оружием

Василий Дандыкин: Думаю, что не рано. Это было связано, прежде всего, с тем, что США вышли из договора по ПРО. И только потом эта тема прозвучала в послании президента, где он впервые рассказал о стратегических вооружениях — и в воздушной среде, и в морской. Это и те вооружения, которые уже приступили к боевому дежурству, и те, что разрабатываются. Сначала кое-то усомнился — в какой-то степени, может быть, блеф? Но события показывают, и заявление Министерства обороны доказывает это, что все это реально, и в настоящее время, и в ближайшем будущем эти наработки будут приняты на вооружение.

— Давайте подробно поговорим о такой яркой разработке как «Кинжал». Название как-то связано со свойствами этого оружия?

Василий Дандыкин: Кинжал пронзает, очень быстро проходит через препятствие, и название отражает стремительность этого оружия. Это гиперзвуковой комплекс, который преодолевает препятствия с небывалой скоростью. Самое главное, что он не просто испытан, а уже поступил на дежурство. Его носитель — дальний перехватчик МИГ-31. Носителем также может быть ракетоносец Ту-22 М3, который может нести три «Кинжала». По сути, это смертельное оружие для авианосцев, крупных надводных целей и не только — «Кинжал» может применяться и против наземных целей. Сейчас комплекс несет боевое дежурство над Каспийским морем и может уничтожать цели и в Индийском океане, и в восточном Средиземноморье. Это зона ответственности наших войск в Сирии

— Еще одна разработка, аналоги которой появятся в мире еще не скоро, — «Буревестник». Что это такое и какую бурю предвещает?

Василий Дандыкин: Это уникальная ракета, которая снабжена ядерным двигателем. Когда ее примут на вооружение, она сможет находиться в воздушном пространстве на любых высотах бесконечно долгое время. Диапазон ее действия — от Северного полюса до Южного. Этот комплекс действительно неуязвим и аналогов ему нет.

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