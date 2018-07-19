Иностранцы смогут проходить военную службу по контракту в РФ только один раз

Иностранные граждане, законно находящиеся на территории России , смогут проходить военную службу по контракту только один раз. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму (есть в распоряжении « Парламентской газеты »).

Зампред думского Комитета по промышленности Павел Дорохин предлагает внести поправки в Закон «О воинской обязанности и службе». Сейчас для иностранцев, находящихся на территории России, предоставляется возможность прохождения военной службы по контракту. Однако делать это они могут неоднократно, по истечению некоторого времени, поясняет Дорохин.

Законопроектом предлагается ввести запрет на прохождение иностранцами военной службы по контракту более одного раза. Новые договоры они смогут заключить только после получения российского гражданства.

В минувший вторник стало известно, что в высших учебных заведениях могут убрать кафедры военной подготовки. Вместо них появятся учебные центры, которые будут реализовывать подготовку офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.