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В Мурманске восстановят поднятый со дна американский танк времен Второй мировой
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В Мурманске восстановят поднятый со дна американский танк времен Второй мировой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Поднятый со дна Баренцева моря американский танк M3 Lee времен Второй мировой войны будет восстановлен в Мурманске, сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота.
«Специалисты ремонтно-восстановительного батальона уже приступили к очистке корпуса», — отметил командующий флотом адмирал Николай Евменов. План работ будет зависеть от результатов оценки узлов и агрегатов.
Танк, как предполагается, укомплектован стрелковым оружием для членов экипажа.
Этот экземпляр M3 Lee везли в СССР на транспортном судне «Баллот» в 1943 году. В Баренцевом море, вблизи острова Кильдин судно потонуло.
Со дна танк был поднят на борт многофункционального судна тылового обеспечения специалистами управления, занимающегося поисковыми и спасательными работами.
В июле прошлого года на параде ко дню ВМФ в Североморске принимал участие американский танк Sherman, который был поднят со дна Баренцева моря летом 2016 года. За год танк был полностью восстановлен и двигался в парадном расчете собственным ходом.
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