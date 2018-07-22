Северный флот приступил к восстановлению поднятого со дна Баренцева моря танка M3 Lee

МУРМАНСК , 22 июля. / ТАСС /. Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота приступили к восстановлению американского среднего танка M3 Lee времен Второй мировой войны. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба флота.

"Специалисты ремонтно-восстановительного батальона уже приступили к очистке корпуса танка, после которой будет произведена оценка состояния узлов и агрегатов данного исторического экспоната и будет составлен план его восстановления", — приводит пресс-служба слова командующего флотом адмирала Николая Евменова

Как отметил Евменов, экспонат имеет большую историческую ценность. По его словам, предварительная оценка показала, что танк укомплектован стрелковым вооружением экипажа, а также имеет другие интересные детали. Танк подняли специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ с транспорта «Баллот», затонувшего в начале 1943 года в Баренцевом море вблизи острова Кильдин. Танк доставили на борту многофункционального судна тылового обеспечения в Североморск . Далее на специальном трейлере его переместили в Мурманск, в расположение ремонтно-восстановительного батальона флота.

Ранее специалисты батальона восстановили танк «Шерман», поднятый с затонувшего транспорта «Томас Дональдсон», а также танки ИС-3 и СУ-100. Еще несколько танков «Шерман» подготовили для экспозиций различных музеев.