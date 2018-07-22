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На Северном флоте восстановят американский танк, затонувший в 1943-м
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На Северном флоте восстановят американский танк, затонувший в 1943-м 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На Северном флоте начали восстановительные работы среднего американского танка M3 Lee времен Второй мировой войны, который подняли со дна Баренцева мора у острова Кильдин.
Как рассказал «РГ» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, американский танк перевозили транспортом «Баллот». Но судно потерпело крушение. Было это в начале 1943 года. Часть техники удалось эвакуировать, но остальную смыло штормом в море.
M3 Lee уже доставили в Мурманск в ремонтно-восстановительный батальон Северного флота. Здесь специалисты и будут его реставрировать. По словам командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, это уже шестой раритетный танк, поднятый со дна моря. По предварительной оценке, в танке есть стрелковое вооружение и другие исторические вещи.
В ремонтно-восстановительном батальоне сразу начали очищать корпус танка. После этой процедуры специалисты оценят состояние узлов и агрегатов и составят подробный план реставрации.
Между тем, год назад при ремонтно-восстановительном батальоне СФ создали исторический взвод бронированной техники времен Великой Отечественной войны. Эта техника является постоянным участником парадов и исторических выставок.
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