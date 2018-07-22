На Северном флоте восстановят американский танк, затонувший в 1943-м

На Северном флоте начали восстановительные работы среднего американского танка M3 Lee времен Второй мировой войны, который подняли со дна Баренцева мора у острова Кильдин.

Как рассказал «РГ» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга , американский танк перевозили транспортом «Баллот». Но судно потерпело крушение. Было это в начале 1943 года. Часть техники удалось эвакуировать, но остальную смыло штормом в море.

M3 Lee уже доставили в Мурманск в ремонтно-восстановительный батальон Северного флота. Здесь специалисты и будут его реставрировать. По словам командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, это уже шестой раритетный танк, поднятый со дна моря. По предварительной оценке, в танке есть стрелковое вооружение и другие исторические вещи.

В ремонтно-восстановительном батальоне сразу начали очищать корпус танка. После этой процедуры специалисты оценят состояние узлов и агрегатов и составят подробный план реставрации.