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Из Баренцева моря подняли танк времен Второй мировой войны
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Из Баренцева моря подняли танк времен Второй мировой войны 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота подняли затонувший в Баренцевом море у острова Кильдин в годы Второй мировой войны американский средний танк M3 Lee. Его уже доставили в Североморск.
Танки перевозил транспорт «Баллот», но в начале 1943 года он затонул, наскочив на камни. Какую-то технику успели выгрузить, все остальное шторм смыл в море.
Для подъема танка использовали водолазный катер «Иван Швец» и новейшее многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», сообщил «РГ» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
По словам главнокомандующего СФ адмирала Николая Евменова, военнослужащие по архивам определили место гибели судна полярных конвоев. Его потом обследовали водолазы и необитаемые телеуправляемые аппараты. С борта этого транспорта и подняли танк времен Второй мировой войны. Он, кстати, шестой. Пять других подняли с борта транспорта «Томас Дональдсон». Там тоже продолжаются работы.
Что касается танка M3 Lee, то специалисты СФ будут его восстанавливать. А спасатели продолжат действия на транспорте «Баллот», чтобы оценить возможность подъема других раритетов.
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