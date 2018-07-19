Ещё
В ходе сбора в Нижегородской области командному составу ЗВО продемонстрируют безбоевое овладение населённым пунктом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ходе сбора в Нижегородской области командному составу ЗВО продемонстрируют безбоевое овладение населённым пунктом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также будут показаны варианты повышения огневых возможностей колёсной и гусеничной техники, дооборудованной противокумулятивными экранами, платформами для размещения крупнокалиберных пулемётов и противотанковых ракетных комплексов.
Сегодня под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова на полигоне в Нижегородской области стартовал масштабный сбор с руководящим составом объединения.
На мероприятие привлечены командующие общевойсковыми и танковой армиями, Балтийским флотом, объединением ВВС и ПВО, командиры соединений и воинских частей, в том числе береговых частей флота, авиационных дивизий и полков.
В ходе сбора офицерам будут доведены новые принципы и методики подготовки и проведения мероприятий боевой и оперативной подготовки, а также вопросы организации повседневной жизнедеятельности личного состава соединений и воинских частей округа.
Основной упор сделан на внедрении в занятия по боевой подготовке опыта, полученного военными советниками в Сирийской Арабской Республике.
Так, участникам сбора продемонстрируют особенности ведения наступления в населённом пункте, в том числе его безбоевое овладение, изучение подступов и захват отдельных зданий, вариант оборудования взводного опорного пункта с применением новых антитеррористических инженерных заграждений, например, таких как противодиверсионные проволоки различного назначения, замаскированные рвы с ловушками, минные шлагбаумы и т.д.
Также на одном из учебных мест будут показаны варианты повышения огневых возможностей колёсной и гусеничной техники, дооборудованной противокумулятивными экранами, платформами и креплениями для размещения автоматических и противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и противотанковых ракетных комплексов, а также дополнительными местами для перевозки личного состава, боеприпасов и грузов.
Сбор завершится демонстрацией применения разведывательно-ударного контура, а также новых способов ведения боевых действий и огневого поражения противника.
ТК «Звезда»: последние новости
«Орел» будет участвовать в репетициях Главного морского парада Более 2500 военнослужащих по призыву пополнили корабли и воинские части Черноморского флота В акватории Невы встали на рейд первые боевые корабли, которые примут участие в Главном военно-морском параде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО180
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей252
Убийцу подлодок впервые показали на видео73
Пока вы спали: россиянам вернут накопления94
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»41
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение