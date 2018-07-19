В ходе сбора в Нижегородской области командному составу ЗВО продемонстрируют безбоевое овладение населённым пунктом

Также будут показаны варианты повышения огневых возможностей колёсной и гусеничной техники, дооборудованной противокумулятивными экранами, платформами для размещения крупнокалиберных пулемётов и противотанковых ракетных комплексов.

Сегодня под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова на полигоне в Нижегородской области стартовал масштабный сбор с руководящим составом объединения.

На мероприятие привлечены командующие общевойсковыми и танковой армиями, Балтийским флотом, объединением ВВС и ПВО, командиры соединений и воинских частей, в том числе береговых частей флота, авиационных дивизий и полков.

В ходе сбора офицерам будут доведены новые принципы и методики подготовки и проведения мероприятий боевой и оперативной подготовки, а также вопросы организации повседневной жизнедеятельности личного состава соединений и воинских частей округа.

Основной упор сделан на внедрении в занятия по боевой подготовке опыта, полученного военными советниками в Сирийской Арабской Республике

Так, участникам сбора продемонстрируют особенности ведения наступления в населённом пункте, в том числе его безбоевое овладение, изучение подступов и захват отдельных зданий, вариант оборудования взводного опорного пункта с применением новых антитеррористических инженерных заграждений, например, таких как противодиверсионные проволоки различного назначения, замаскированные рвы с ловушками, минные шлагбаумы и т.д.

Также на одном из учебных мест будут показаны варианты повышения огневых возможностей колёсной и гусеничной техники, дооборудованной противокумулятивными экранами, платформами и креплениями для размещения автоматических и противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и противотанковых ракетных комплексов, а также дополнительными местами для перевозки личного состава, боеприпасов и грузов.

Сбор завершится демонстрацией применения разведывательно-ударного контура, а также новых способов ведения боевых действий и огневого поражения противника.