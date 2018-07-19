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Минобороны показало боевой лазерный комплекс «Пересвет»
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Минобороны показало боевой лазерный комплекс «Пересвет» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Космические войска России впервые в истории получили новейшее оружие, основанное на новых физических принципах — боевой лазерный комплекс «Пересвет». Новые системы уже развернуты в местах их дислокации, организована активная работа по освоению нового вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в соцсети Facebook.
«Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен. Личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом «Пересвет», прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского», — говорится в сообщении.
Также ведомство опубликовало видеоролик, на котором запечатлено движение колонны автомобилей «КамАЗ» в лесистой местности и их последующий заезд в гаражи. После этого демонстрируется развертывание оптико-электронных средств боевого лазера. При этом боевое применение «Пересвета» не показывается.
Президент Владимир Путин в марте 2018 года анонсировал новые виды вооружений, среди которых был и комплекс «Пересвет».
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