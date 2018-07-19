Видео: атомный подводный беспилотник «Посейдон» проходит испытания

Российская Федерация продолжает создание новейших стратегических систем вооружений, направленных на предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.

Одним из видов новейшего российского оружия является океанская многоцелевая система «Посейдон». Принципиальное отличие системы от имеющихся видов подводного морского оружия — это ее полная автономность и беспилотный режим. Основным преимуществом системы, по словам военных, является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника.

«Посейдон» с ядерной энергетической установкой позволит российскому Военно-морскому флоту противостоять любым авианосным и корабельным ударным группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий.

Игорь Касатонов. — В настоящее время завершаются комплексные испытания всех элементов и систем беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Все мероприятия по созданию системы «Посейдон» осуществляются в соответствии с утвержденным Министром обороны графиком работ, — рассказал ведущий аналитик группы советников начальника Генерального штаба ВС РФ

По словам Касатонова, в настоящее время специалисты военной промышленности выполнили мероприятия по проверке совместной работы и надежности всех систем и конструкций аппарата. А на полигонах Минобороны организовано «проведение испытаний по подтверждению динамических характеристик аппарата при осуществлении пусков в реальных условиях и проверке параметров движения аппарата на маршруте в автономном режиме».

— Все мероприятия по созданию системы «Посейдон» осуществляются в соответствии с графиком работ, — отметил Касатонов.