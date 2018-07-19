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Видео: атомный подводный беспилотник «Посейдон» проходит испытания
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Видео: атомный подводный беспилотник «Посейдон» проходит испытания 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Российская Федерация продолжает создание новейших стратегических систем вооружений, направленных на предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.
Одним из видов новейшего российского оружия является океанская многоцелевая система «Посейдон». Принципиальное отличие системы от имеющихся видов подводного морского оружия — это ее полная автономность и беспилотный режим. Основным преимуществом системы, по словам военных, является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника.
«Посейдон» с ядерной энергетической установкой позволит российскому Военно-морскому флоту противостоять любым авианосным и корабельным ударным группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий.
— В настоящее время завершаются комплексные испытания всех элементов и систем беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Все мероприятия по созданию системы «Посейдон» осуществляются в соответствии с утвержденным Министром обороны графиком работ, — рассказал ведущий аналитик группы советников начальника Генерального штаба ВС РФ Игорь Касатонов.
По словам Касатонова, в настоящее время специалисты военной промышленности выполнили мероприятия по проверке совместной работы и надежности всех систем и конструкций аппарата. А на полигонах Минобороны организовано «проведение испытаний по подтверждению динамических характеристик аппарата при осуществлении пусков в реальных условиях и проверке параметров движения аппарата на маршруте в автономном режиме».
— Все мероприятия по созданию системы «Посейдон» осуществляются в соответствии с графиком работ, — отметил Касатонов.
Новейший подводный комплекс «Посейдон» был продемонстрирован Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному Собранию в марте 2018 года. Тогда он еще не имел названия. Позже, по итогам всенародного конкурса на лучшее название новых образцов российского оружия, который проводился министерством обороны России, подводный беспилотник получил название «Посейдон».
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