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Иран проведет масштабное обновление танкового парка
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Иран проведет масштабное обновление танкового парка 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ожидается, что главным направление работ станет выпуск разработанного в Иране танка Karrar. Данная машина внешне напоминает российский Т-90МС. Хотя при детальном изучении становится понятно, что танки абсолютно разные. На иранской машине установлены другие прицелы, дистанционно-управляемая пулеметная установка, динамическая защита и др.
Однако, как и танки из России, Karrar способен применять управляемое ракетное вооружение — клоны 9М119М, получившие название Tondar. Они способны пробивать до 700 мм брони за динамической защитой. Дальность стрельбы от 100 до 4000 м.
В настоящее время в вооруженных силах страны имеется техника, приобретенная в России, Великобритании, КНР, КНДР, США и изготовленная непосредственно в самом Иране. Всего более 1500 машин. Самыми современными являются Т-72С.
Национальная промышленность освоила ремонт всей имеющейся бронетехники. На военных парадах и выставках демонстрировались доработанные американские М47, М48 и М60 с новыми прицелами и навесной динамической защитой. Такие же работы проводились на Т-55 и китайских Тип-59.
Английские «Чифтен» получили новые системы управления огнем. Предпринимались попытки установки на них двигателей от Т-72.
Военные эксперты предполагают, что со временем большая часть техники, выпущенной в 50-70-е годы, будет отправлена на консервацию, а в войсках останутся лишь модернизированные Т-72 и Karrar.
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