Минобороны показало на видео подготовку к работе боевого лазера «Пересвет»

В ролике, который длится меньше минуты, военное ведомство продемонстрировало выезд автомобилей «Камаз» с прицепом из гаража, движение в составе колонны в лесистой местности, работу экипажа машин.

"К выполнению боевой задачи приступить", — командуют боевому расчету комплекса. После этого демонстрируется, как операторы занимают рабочие места и развертывают оптико-электронные средства боевого лазера.

Боевые лазерные комплексы «Пересвет» уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации, сообщили в четверг в Минобороны РФ.