Минобороны показало на видео подготовку к работе боевого лазера «Пересвет» 

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минобороны России опубликовало у себя на странице «Вконтакте» видео движения и подготовки к работе боевого лазерного комплекса «Пересвет».
В ролике, который длится меньше минуты, военное ведомство продемонстрировало выезд автомобилей «Камаз» с прицепом из гаража, движение в составе колонны в лесистой местности, работу экипажа машин.
"К выполнению боевой задачи приступить", — командуют боевому расчету комплекса. После этого демонстрируется, как операторы занимают рабочие места и развертывают оптико-электронные средства боевого лазера.
Боевые лазерные комплексы «Пересвет» уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации, сообщили в четверг в Минобороны РФ.