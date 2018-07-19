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Лазерные комплексы «Пересвет» развернуты в местах дислокации
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Лазерные комплексы «Пересвет» развернуты в местах дислокации 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛАЗЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ПЕРЕСВЕТ» УЖЕ ПОСТУПИЛИ В ВОЙСКА И РАЗВЕРНУТЫ В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ — МИНОБОРОНЫ РФ
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