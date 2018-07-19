Военные начали испытания подводного беспилотника «Посейдон»

«Проведение испытаний по подтверждению динамических характеристик аппарата „Посейдон“ при осуществлении пусков в реальных условиях и проверке параметров движения аппарата на маршруте в автономном режиме организовано на полигонах министерства обороны », — рассказали военные.

Игорь Касатонов. Что касается готовности оружейной новинки, то в настоящее время, отметили в Минобороны, завершается комплексная экспериментальная отработка беспилотного подводного аппарата. В то же время на предприятиях промышленности выполнены мероприятия по проверке совместной работы и надежности всех систем и конструкций аппарата. «Все мероприятия по созданию системы „Посейдон“ осуществляются в соответствии с утвержденным министром обороны графиком. Уже завершаются комплексные испытания всех элементов и систем беспилотного подводного аппарата», — пояснил ведущий аналитик группы советников начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ

В Минобороны отметили, что главным преимуществом океанской многоцелевой системы «Посейдон» является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника. Это достигается большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели. «Уникальные возможности аппарата позволят ВМФ бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, а также поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности», — подчеркнули в военном ведомстве.

Напомним, беспилотный подводный аппарат, получивший путем всеобщего голосования на сайте Минобороны название «Посейдон», входит в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы. Аппарат представляет собой полностью роботизированную скоростную глубоководную малозаметную атомную подводную лодку. «Посейдон» является принципиально новым видом морского подводного оружия, основанным на применении беспилотных подводных аппаратов. В аппарате предусмотрено размещение нескольких скоростных глубоководных торпед с малогабаритной ядерной энергетической установкой. Самой мощной будет моноблочная термоядерная боевая часть — до 2 мегатонн.

По словам главкома ВМФ России Сергея Королева, новое оружие позволит флоту решать широкий спектр задач в акваториях рядом с территорией противника. Система наведения беспилотника позволит самостоятельно выходить к цели с высокой точностью. Аппарат сможет двигаться на глубине свыше 1 км со скоростью 60-70 узлов и оставаться незамеченным.

В середине мая появились первые данные о тактико-технических характеристиках «Посейдона».