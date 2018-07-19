Генштаб рассказал о факторах, делающих беспилотники «Посейдон» неуязвимыми 

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Неуязвимость новейших подводных беспилотников «Посейдон» достигается за счет большой глубины погружения, высокой скорости и непрогнозируемого маршрута, сообщил журналистам ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба ВС РФ Игорь Касатонов.
Создание беспилотных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы, впоследствии названной «Посейдон», анонсировал в послании Федеральному собранию в этом марте президент Владимир Путин.
"Технические параметры подводного аппарата системы «Посейдон» подтверждают его неуязвимость. Это достигается большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели", — прокомментировал Касатонов.
Он напомнил, что испытания ядерной энергоустановки для оснащения таких автономных необитаемых аппаратов завершены, что «подтверждает реализуемость проекта с заданными Минобороны характеристиками».
"Уникальные возможности «Посейдона» позволят Военно-морскому флоту успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры", — отметил аналитик.