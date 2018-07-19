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ВКС провели более 350 полетов авиаэскадрильи
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ВКС провели более 350 полетов эскадрильи, оснащенной комплексами «Кинжал» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Воздушно-космические силы России с 2017 года провели более 350 полетов авиационной эскадрильи, оснащенной комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.
"В Южном военном округе с 1 декабря 2017 года заступила на опытно-боевое дежурство авиационная эскадрилья, оснащенная комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами", — сказал он.
По словам Дронова, летный и инженерно-технический состав эскадрильи успешно осваивает новую авиатехнику и вооружение, совершенствует навыки в подготовке и выполнении учебно-боевых задач, в том числе с проведением практических пусков.
"За это время выполнено более 350 полетов, при этом 70 из них осуществлены с дозаправкой самолета топливом в воздухе. Совместно с экипажами Дальней авиации в первой декаде июля проведено летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей", — уточнил Дронов.
Он отметил, что в ходе данного учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22м3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп.
"В результате проведенных мероприятий все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством и в установленные сроки, летный состав получил необходимые навыки совместных практических действий", — добавил Дронов.
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