ВКС провели более 350 полетов авиаэскадрильи

ВКС провели более 350 полетов эскадрильи, оснащенной комплексами «Кинжал»

Воздушно-космические силы России с 2017 года провели более 350 полетов авиационной эскадрильи, оснащенной комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"В Южном военном округе с 1 декабря 2017 года заступила на опытно-боевое дежурство авиационная эскадрилья, оснащенная комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами", — сказал он.

По словам Дронова, летный и инженерно-технический состав эскадрильи успешно осваивает новую авиатехнику и вооружение, совершенствует навыки в подготовке и выполнении учебно-боевых задач, в том числе с проведением практических пусков.

"За это время выполнено более 350 полетов, при этом 70 из них осуществлены с дозаправкой самолета топливом в воздухе. Совместно с экипажами Дальней авиации в первой декаде июля проведено летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей", — уточнил Дронов.

Он отметил, что в ходе данного учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22м3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп.