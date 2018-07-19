День Военно-Морского Флота РФ отметят гости библиотеки на Алабяна 

Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил седьмой гражданский форум. Основной темой его выступления стала проблема реновации. Собянин отметил, что реновация в Москве обсуждалась на протяжении нескольких месяцев, вызывая достаточно жаркие споры о ее необходимости,