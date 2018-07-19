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День Военно-Морского Флота РФ отметят гости библиотеки на Алабяна
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День Военно-Морского Флота РФ отметят гости библиотеки на Алабяна 

Управа района Аэропорт города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Сотрудники библиотеки № 28, которая расположена на улице Алабяна, подготовили для читателей мероприятие, приуроченное ко Дню Военно-Морского Флота РФ. Встреча пройдет 21 июля во дворе учреждения культуры в формате летней читальни. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Тема встречи: «Страницы военно-морской летописи России: от ладей до ракетных крейсеров», — поделился сотрудник администрации.
Все посетители летней читальни получат книги в подарок.
Гостей будут ждать к 14.00 по адресу ул. Алабяна, д. 12, корп. 14. (мю)
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