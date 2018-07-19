День Военно-Морского Флота РФ отметят гости библиотеки на Алабяна 

Сотрудники библиотеки № 28, которая расположена на улице Алабяна, подготовили для читателей мероприятие, приуроченное ко Дню Военно-Морского Флота РФ. Встреча пройдет 21 июля во дворе учреждения культуры в формате летней читальни. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Тема встречи: «Страницы военно-морской летописи России: от ладей до ракетных крейсеров», — поделился сотрудник администрации.
Все посетители летней читальни получат книги в подарок.
Гостей будут ждать к 14.00 по адресу ул. Алабяна, д. 12, корп. 14. (мю)